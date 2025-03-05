Apple презентовала новый MacBook Air с чипом М4
MacBook Air на чипе M4. Обложка © apple.com
Компания Apple представила новую модель MacBook Air на чипах M4. Об этом говорится в релизе на официальном сайте производителя.
Apple обещает, что заряда устройства будет хватать до 18 часов, а работать они будут в 23 раза быстрее Mac на чипах Intel и вдвое быстрее MacBook Air с чипами М1. Стартовая стоимость составляет 999 долларов (чуть больше 90 тыс. рублей), что на 100 баксов дешевле прошлого поколения устройств. Обе версии — на 13 и на 15 дюймов — поступят в продажу 12 марта.
Ранее Life.ru рассказывал о курьёзе, в который попала компания Apple. Некоторое время назад в соцсетях стали появляться ролики, на которых видно, как автозамена iPhone заменяет фамилию главы Штатов Дональда Трампа словом «racist». В компании объяснили сбой «фонетическим» совпадение и пообещали оперативно исправить.