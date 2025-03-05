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5 марта, 18:55

Apple презентовала новый MacBook Air с чипом М4

MacBook Air на чипе M4. Обложка © apple.com

MacBook Air на чипе M4. Обложка © apple.com

Компания Apple представила новую модель MacBook Air на чипах M4. Об этом говорится в релизе на официальном сайте производителя.

Apple обещает, что заряда устройства будет хватать до 18 часов, а работать они будут в 23 раза быстрее Mac на чипах Intel и вдвое быстрее MacBook Air с чипами М1. Стартовая стоимость составляет 999 долларов (чуть больше 90 тыс. рублей), что на 100 баксов дешевле прошлого поколения устройств. Обе версии — на 13 и на 15 дюймов — поступят в продажу 12 марта.

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Юрий Лысенко
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