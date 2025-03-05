Apple презентовала новый MacBook Air с чипом М4

Apple обещает, что заряда устройства будет хватать до 18 часов, а работать они будут в 23 раза быстрее Mac на чипах Intel и вдвое быстрее MacBook Air с чипами М1. Стартовая стоимость составляет 999 долларов (чуть больше 90 тыс. рублей), что на 100 баксов дешевле прошлого поколения устройств. Обе версии — на 13 и на 15 дюймов — поступят в продажу 12 марта.