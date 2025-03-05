Вологодские власти отменили запрет на работу мигрантов на стройке

Власти Вологодской области решили снять запрет на работу мигрантов в строительной сфере спустя всего неделю после его введения. Губернатор Георгий Филимонов подготовил проект постановления, документ уже разместили на портале правовой информации региона. Теперь планируется изменить прежний указ, который ограничивал доступ мигрантов к определённым видам работ.

Документ объясняет это решение тем, что в регионе увеличивается число вакансий в строительстве, однако количество безработных россиян, готовых занять эти позиции, недостаточно для полного покрытия потребности в трудовых ресурсах.

Губернатор ввёл запрет 27 февраля, однако он вызвал определённые трудности в реализации крупных проектов.