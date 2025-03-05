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5 марта, 19:53

Азербайджан объявил о закрытии офиса Красного креста в Баку

Правительство Азербайджана решило закрыть офис Международного комитета Красного Креста (МККК) в Баку. Текущая деятельность представительства больше не требуется. Однако власти продолжают поддерживать сотрудничество с международными организациями, сообщает информагентство APA.

«Нам стало известно о намерении Правительства Азербайджана вынудить Международный комитет Красного Креста закрыть наш офис в стране»,приводит агентство комментарий специалиста по связям с общественностью МККК Орели Лашант.

Она добавила, что организация поддерживает контакты с властями в рамках конфиденциального и двустороннего диалога.

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Среди разногласий между официальным Баку и представительством Красного Креста выделяют открытие офиса организации в Ханкенди (ранее Степанакерт, бывшая столица ныне несуществующей Нагорно-Карабахской республики). Также Госпогранслужба Азербайджана подозревает МККК в использовании автомобилей скорой помощи для контрабанды.

Ранее в Баку закрыли представительство агентства Sputnik, входящего в международную медиагруппу «Россия сегодня». Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде также сообщил о закрытии в республике представительства Би-би-си.

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Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Лия Мурадьян
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