Азербайджан объявил о закрытии офиса Красного креста в Баку

Правительство Азербайджана решило закрыть офис Международного комитета Красного Креста (МККК) в Баку. Текущая деятельность представительства больше не требуется. Однако власти продолжают поддерживать сотрудничество с международными организациями, сообщает информагентство APA.

«Нам стало известно о намерении Правительства Азербайджана вынудить Международный комитет Красного Креста закрыть наш офис в стране», — приводит агентство комментарий специалиста по связям с общественностью МККК Орели Лашант.

Она добавила, что организация поддерживает контакты с властями в рамках конфиденциального и двустороннего диалога.

Среди разногласий между официальным Баку и представительством Красного Креста выделяют открытие офиса организации в Ханкенди (ранее Степанакерт, бывшая столица ныне несуществующей Нагорно-Карабахской республики). Также Госпогранслужба Азербайджана подозревает МККК в использовании автомобилей скорой помощи для контрабанды.