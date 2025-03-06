В Муроме 40-летняя жительница станцевала в нижнем белье у памятного мемориала

Жительница Мурома, которая ранее уже штрафовалась за танец в нижнем белье у мемориала, снова попала в скандал. На этот раз её задержали после того, как новое видео с её танцем появилось в социальных сетях. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.

Жительницу Мурома оштрафовали за танец в нижнем белье у мемориала. Видео © VK / УМВД России по Владимирской области

Первый раз 40-летняя женщина привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние в 2023 году. На основании материалов, собранных полицейскими, Муромским городским судом ей назначался денежный штраф в сумме 30 000 рублей.

Полиция отмечает, что женщина «не сделала выводов» после первого штрафа. Сейчас она задержана, а Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку по факту осквернения символов воинской славы.