В Муроме 40-летняя жительница станцевала в нижнем белье у памятного мемориала
Жительница Мурома, которая ранее уже штрафовалась за танец в нижнем белье у мемориала, снова попала в скандал. На этот раз её задержали после того, как новое видео с её танцем появилось в социальных сетях. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.
Жительницу Мурома оштрафовали за танец в нижнем белье у мемориала. Видео © VK / УМВД России по Владимирской области
Первый раз 40-летняя женщина привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние в 2023 году. На основании материалов, собранных полицейскими, Муромским городским судом ей назначался денежный штраф в сумме 30 000 рублей.
Полиция отмечает, что женщина «не сделала выводов» после первого штрафа. Сейчас она задержана, а Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку по факту осквернения символов воинской славы.
Ранее стало известно, что в Ярославле правоохранители разыскивают вандалов, которые разрисовали ругательствами стену Воинского мемориального кладбища, которое находится в центральной части города. Там захоронены герои Великой Отечественной войны, сотрудники органов внутренних дел, погибшие в локальных конфликтах военные, а также участники специальной военной операции.
Life.ru