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5 марта, 20:27

Россиянина незаконно мобилизовали в ВСУ в Ивано-Франковской области Украины

В Ивано-Франковской области Украины суд признал исполняющего обязанности начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) виновным в превышении должностных полномочий. Причиной стало незаконное привлечение к службе в Вооружённых силах Украины гражданина России, сообщает издание «Страна.ua».

Оказалось, что мобилизованный не имел украинского гражданства. Однако руководитель центра проигнорировал это. Иностранца отправили на медицинскую комиссию и включили в списки мобилизованных. Хотя в документах россиянин указал своё гражданство, начальник ТЦК всё равно подписал приказ о его мобилизации. Суд оштрафовал его на 17 тыс. гривен (примерно 37 тыс. рублей).

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Ранее на Украине имел место случай, когда мужчину вынудили служить, оставив его шестилетнего сына без присмотра. В территориальном центре его поселили в комнате с решеткой вместо двери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Лия Мурадьян
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