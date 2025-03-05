Россиянина незаконно мобилизовали в ВСУ в Ивано-Франковской области Украины
В Ивано-Франковской области Украины суд признал исполняющего обязанности начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) виновным в превышении должностных полномочий. Причиной стало незаконное привлечение к службе в Вооружённых силах Украины гражданина России, сообщает издание «Страна.ua».
Оказалось, что мобилизованный не имел украинского гражданства. Однако руководитель центра проигнорировал это. Иностранца отправили на медицинскую комиссию и включили в списки мобилизованных. Хотя в документах россиянин указал своё гражданство, начальник ТЦК всё равно подписал приказ о его мобилизации. Суд оштрафовал его на 17 тыс. гривен (примерно 37 тыс. рублей).
Ранее на Украине имел место случай, когда мужчину вынудили служить, оставив его шестилетнего сына без присмотра. В территориальном центре его поселили в комнате с решеткой вместо двери.
Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank