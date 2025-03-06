«Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» одержали победы в первых играх 1/8 финала ЛЧ

Английский «Ливерпуль» победил французский ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:0.

Парижане доминировали по ходу поединка, нанеся по воротам Алиссона 27 ударов (10 - в створ ворот). Однако единственный мяч на 87-й минуте забил игрок гостей Харви Эллиотт. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе.

В других матчах дня нидерландский «Фейеноорд» проиграл итальянскому «Интеру», мюнхенская «Бавария» разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0, а испанская «Барселона» на выезде обыграла португальскую «Бенфику» со счётом 1:0. Ответные матчи команды проведут 11 марта в Милане, Ливерпуле, Леверкузене и Барселоне.