Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 03:00

ЗОЖ и инновации: Life.ru выяснил, что обсуждают на форуме «Женщины за здоровое общество»

Столкова: Форум «Женщины за здоровое общество» позволяет получать новые знания

Форум «Женщины за здоровое общество» проводится уже второй раз и стал ключевой платформой для обсуждения современных тенденций в медицине. Об этом Life.ru рассказала первый заместитель директора по развитию фонда Росконгресс, руководитель проекта совета Евразийского женского форума, член Общественной палаты РФ Анастасия Столкова.

Анастасия Столкова рассказала о форуме «Женщины за здоровое общество». Видео © Life.ru

«Наш проект уже объединил самых активных женщин, которые ведут повестку в области здоровьесбережения. Темы форума отражают современные тенденции развития здравоохранения. Это достижения искусственного интеллекта в медицине, это и различные инновации, и технологии для здоровья», — отметила Столкова.

Кроме того, на мероприятии обсуждаются темы, связанные со здоровым образом жизни. Она подчеркнула, что форум позволяет обмениваться опытом и получать экспертные знания, которые помогут развивать проекты не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Эксперт центра Минздрава раскрыла Life.ru, как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья
Эксперт центра Минздрава раскрыла Life.ru, как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов на форуме «Женщины за здоровое общество» заявил, что проблемы со сном в начале весны могут быть связаны с банальной усталостью и нехваткой витаминов. Врач посоветовал соблюдать режим, отказываться от кофеина за несколько часов до сна и поддерживать физическую активность.

Обложка ©

Telegram / Женщины за здоровое общество

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar