«Это был шок»: Российская сноубордистка рассказала, как её выгнали с чемпионата мира
Российская сноубордистка Степанова рассказала, как её выгнали с ЧМ в Швейцарии
Есения Степанова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская сноубордистка Есения Степанова поделилась, что в 2022 году её сняли с участия в чемпионате мира в Швейцарии. Для Есении эта поездка должна была стать значимым шагом в карьере. Она прибыла на мировое первенство с намерением проявить себя на международной арене, но столкнулась с неожиданными ограничениями.
«В то время мне было 17 лет, я была в Швейцарии на мировом первенстве. Нам запретили участвовать в соревнованиях. Это был шок для меня. Я рассчитывала показать свои возможности, но в итоге мы вернулись в Москву», — приводит слова Степановой «Чемпионат».
Как сообщал Life.ru, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям для Олимпийских игр 2026 года. МОК уже донёс свою позицию до руководителей Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).