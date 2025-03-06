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Регион
6 марта, 00:08

«Это был шок»: Российская сноубордистка рассказала, как её выгнали с чемпионата мира

Российская сноубордистка Степанова рассказала, как её выгнали с ЧМ в Швейцарии

Есения Степанова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Есения Степанова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская сноубордистка Есения Степанова поделилась, что в 2022 году её сняли с участия в чемпионате мира в Швейцарии. Для Есении эта поездка должна была стать значимым шагом в карьере. Она прибыла на мировое первенство с намерением проявить себя на международной арене, но столкнулась с неожиданными ограничениями.

«В то время мне было 17 лет, я была в Швейцарии на мировом первенстве. Нам запретили участвовать в соревнованиях. Это был шок для меня. Я рассчитывала показать свои возможности, но в итоге мы вернулись в Москву»,приводит слова Степановой «Чемпионат».

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Как сообщал Life.ru, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям для Олимпийских игр 2026 года. МОК уже донёс свою позицию до руководителей Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

Лия Мурадьян
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