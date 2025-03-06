«Это был шок»: Российская сноубордистка рассказала, как её выгнали с чемпионата мира

Российская сноубордистка Есения Степанова поделилась, что в 2022 году её сняли с участия в чемпионате мира в Швейцарии. Для Есении эта поездка должна была стать значимым шагом в карьере. Она прибыла на мировое первенство с намерением проявить себя на международной арене, но столкнулась с неожиданными ограничениями.

«В то время мне было 17 лет, я была в Швейцарии на мировом первенстве. Нам запретили участвовать в соревнованиях. Это был шок для меня. Я рассчитывала показать свои возможности, но в итоге мы вернулись в Москву», — приводит слова Степановой «Чемпионат».