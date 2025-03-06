Больше половины французов выступили против отправки войск на Украину
Более половины французских граждан не поддерживают отправку войск на Украину. Опрос компании CSA показал, что 65% из них отвергают идею направления солдат для участия в конфликте. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Компания CSA провела исследование для CNews, Europe 1 и Le Journal du Dimanche, и его результаты свидетельствуют о том, что только 35% граждан страны поддерживают этот шаг.
Число противников сократилось на более чем 10%, так как в феврале 2024 года 76% французов отвергали отправку войск на Украину. Также исследование указывает, что люди, которые могут первыми попасть под мобилизацию, наиболее активно отвергают эту инициативу.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил намерение собрать начальников генштабов стран, поддерживающих Украину, чтобы обсудить вопрос размещения европейских войск в стране. Он считает это необходимым для обеспечения безопасности, потому что «России нельзя доверять на слово».
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