Более половины французских граждан не поддерживают отправку войск на Украину. Опрос компании CSA показал, что 65% из них отвергают идею направления солдат для участия в конфликте. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Компания CSA провела исследование для CNews, Europe 1 и Le Journal du Dimanche, и его результаты свидетельствуют о том, что только 35% граждан страны поддерживают этот шаг.

Число противников сократилось на более чем 10%, так как в феврале 2024 года 76% французов отвергали отправку войск на Украину. Также исследование указывает, что люди, которые могут первыми попасть под мобилизацию, наиболее активно отвергают эту инициативу.