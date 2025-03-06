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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 04:28

За ночь силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежской областью

Украинский беспилотник перехвачен ночью над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В работу вступили дежурные средства противовоздушной обороны. О каких-либо разрушениях на земле не уточняется.

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Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главную задачу в зоне СВО сейчас. По его словам, для киевского режима и его главаря Владимира Зеленского остановка боевых действий равнозначна неизбежному концу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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