За ночь силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежской областью
Украинский беспилотник перехвачен ночью над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В работу вступили дежурные средства противовоздушной обороны. О каких-либо разрушениях на земле не уточняется.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главную задачу в зоне СВО сейчас. По его словам, для киевского режима и его главаря Владимира Зеленского остановка боевых действий равнозначна неизбежному концу.
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