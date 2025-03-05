Медведев назвал главную задачу в зоне СВО сейчас
Медведев: Нанесение ВСУ максимального поражения на земле — главная задача СВО
Главной задачей ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) является нанесение максимального поражения противнику «на земле». Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что СВО продолжается и Россия наступает. Однако противник сопротивляется и всё ещё не повержен, так как для киевского режима и его главаря Владимира Зеленского остановка боевых действий равнозначна неизбежному концу;
«Поэтому нанесение максимального поражения врагу «на земле» сегодня остаётся нашей главной задачей», — написал Медведев на своей странице в VK.
Медведев также назвал условие для возобновления военной помощи Украине со стороны Америки. По его мнению, Соединённые Штаты ждут заключения сделки по ресурсам, после заключения которой Белый дом вновь начнёт посылать Киеву оружие и переводить. Кроме того, зампред СБ обрёк на провал план французского лидера Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о месячном перемирии на Украине. А ещё Медведев объяснил, для кого президент США устроил публичную лютую выволочку Зеленскому.
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