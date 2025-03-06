Англичане и французы делят чужой бизнес в Николаеве на юге Украины и «отжимают» крупные здания, наводки на разгромы им дают местные наёмники. Городские бизнесмены теряют свои точки, а иностранцы перерегистрируют их на себя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

При этом французы и англичане практически открыто говорят, что все эти объекты — это компенсация от Киева за военную помощь. По словам подпольщиков, здания, принадлежащие ГУР и ССО Украины, а также бизнес, находящийся под защитой этих структур, должны перейти в распоряжение британцев.

«Среди таких зданий могу назвать гостиницу Reikartz River в Николаеве. Сейчас она под силовиками, но гости из Англии там крутятся постоянно. Это всё благодарность за то, что Великобритания по сути эти структуры содержит сейчас, покровительствует и помогает им», — сказал собеседник агентства.