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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 07:21

Британия пытается отобрать у ГУР и ССО здания в Николаеве по наводке наёмников

Англичане и французы начали раздел имущества в Николаеве, включая здания ГУР

Англичане и французы делят чужой бизнес в Николаеве на юге Украины и «отжимают» крупные здания, наводки на разгромы им дают местные наёмники. Городские бизнесмены теряют свои точки, а иностранцы перерегистрируют их на себя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

При этом французы и англичане практически открыто говорят, что все эти объекты — это компенсация от Киева за военную помощь. По словам подпольщиков, здания, принадлежащие ГУР и ССО Украины, а также бизнес, находящийся под защитой этих структур, должны перейти в распоряжение британцев.

«Среди таких зданий могу назвать гостиницу Reikartz River в Николаеве. Сейчас она под силовиками, но гости из Англии там крутятся постоянно. Это всё благодарность за то, что Великобритания по сути эти структуры содержит сейчас, покровительствует и помогает им», — сказал собеседник агентства.

Подполье сообщило о поражении судна с британскими наёмниками ВСУ в Одессе
Подполье сообщило о поражении судна с британскими наёмниками ВСУ в Одессе

Ранее подполье также сообщило о разгроме тренировочных лагерей украинской армии. ВС РФ в ответ на все недобросовестные действия противника отвечают по правилам. Например, наши парни наказывают и партнёров — громят склады с новой и отремонтированной техникой НАТО. Все цели были поражены ударами наших бойцов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Наталья Афонина
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