Подполье подтвердило поражение тренировочных лагерей ВСУ и складов техники НАТО
Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили технику и лагеря ВСУ в Киеве и области
Армия России поразила тренировочные лагеря украинской армии, а также склад с новой и отремонтированной техникой НАТО. Об этом на личном ресурсе заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«Киев и область — девять прилётов. Удары по тренировочным лагерям, складу, а также по новой и отремонтированной технике НАТО», — утверждается в его телеграм-канале.
На днях Сергей Лебедев сообщал о других успешных российских атаках по объектам ВСУ в Киеве. Тогда Армия России поразила пункт скопления личного состава украинских войск в Киеве, также удар был нанесён по комбинату в области, где изготавливались детали для БПЛА.
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