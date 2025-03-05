Подполье подтвердило поражение тренировочных лагерей ВСУ и складов техники НАТО

Армия России поразила тренировочные лагеря украинской армии, а также склад с новой и отремонтированной техникой НАТО. Об этом на личном ресурсе заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«Киев и область — девять прилётов. Удары по тренировочным лагерям, складу, а также по новой и отремонтированной технике НАТО», — утверждается в его телеграм-канале.