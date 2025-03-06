S7 заморозила строительство завода по изготовлению турбин для самолётов
Компания «Центр разработок С7», входящая в группу S7, решила на время прикрыть проект строительства фабрики по производству запчастей к газотурбинным двигателям в Петербурге. Данные о приостановке подтвердил осведомлённый об инвестиционных планах S7 источник.
«Строительство планировалось на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на площадке «Парнас». Завод должен был занять участок площадью в два гектара, с производственным комплексом площадью 6100 квадратных метров и административным зданием в 1800 квадратных метров», — сообщают «Ведомости»
Первый этап строительства был запланирован на начало 2025 года. Стоимость всего проекта составляла 7,5 миллиарда рублей. На фабрике хотели создать 328 новых рабочих мест.
Ранее норвежская компания Кongsberg Defence & Aerospace заявила о планах построить на Украине свой завод по производству ракет. Глава организации заявил, что это будет совместное предприятие, которое сможет выпускать сотни снарядом.
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