S7 заморозила строительство завода по изготовлению турбин для самолётов

Компания «Центр разработок С7», входящая в группу S7, решила на время прикрыть проект строительства фабрики по производству запчастей к газотурбинным двигателям в Петербурге. Данные о приостановке подтвердил осведомлённый об инвестиционных планах S7 источник.

«Строительство планировалось на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на площадке «Парнас». Завод должен был занять участок площадью в два гектара, с производственным комплексом площадью 6100 квадратных метров и административным зданием в 1800 квадратных метров», — сообщают «Ведомости»

Первый этап строительства был запланирован на начало 2025 года. Стоимость всего проекта составляла 7,5 миллиарда рублей. На фабрике хотели создать 328 новых рабочих мест.