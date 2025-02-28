Норвегия хочет построить на Украине ракетный завод

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует запустить завод по производству ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS на территории Украины, сообщил генеральный директор организации Эйрик Ли. Он отметил, что речь идёт о создании совместного предприятия, которое будет производить боеприпасы с использованием украинских технологий, сообщает издание Euractiv.

Ранее появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп планирует ликвидировать базу в Греции, откуда поставляют оружие Киеву. Не исключалась версия, что база в Александруполисе может быть признана ненужной на фоне продвижения российско-американских переговоров. Однако позже глава США опроверг сообщения СМИ о планах закрыть полигон. Он отметил, что это греческий объект, к которому США имеют доступ в соответствии с соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве.