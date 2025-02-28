Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 13:26

Норвегия хочет построить на Украине ракетный завод

Норвежская компания Kongsberg планирует построить ракетный завод на Украине

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует запустить завод по производству ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS на территории Украины, сообщил генеральный директор организации Эйрик Ли. Он отметил, что речь идёт о создании совместного предприятия, которое будет производить боеприпасы с использованием украинских технологий, сообщает издание Euractiv.

«Мы ведём тесное сотрудничество с промышленными предприятиями Украины, чтобы создать совместное производство. Первоочерёдной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО на Украине, основанной на украинских технологиях. Мы говорим о массовом производстве ракет, то есть о сотнях ракет. Мы планируем создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев», — заявил директор компании.
Трамп возложил на Европу ответственность за будущую помощь Украине
Трамп возложил на Европу ответственность за будущую помощь Украине

Ранее появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп планирует ликвидировать базу в Греции, откуда поставляют оружие Киеву. Не исключалась версия, что база в Александруполисе может быть признана ненужной на фоне продвижения российско-американских переговоров. Однако позже глава США опроверг сообщения СМИ о планах закрыть полигон. Он отметил, что это греческий объект, к которому США имеют доступ в соответствии с соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Александра Мышляева
  • Новости
  • норвегия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar