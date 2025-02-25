Трамп опроверг сообщения СМИ о планах закрыть базу в Греции
США не намерены закрывать базу в греческом Александруполисе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга, прошедшего после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме.
Ранее газета «Демократия» сообщила, что правительство США якобы отдало распоряжение о пересмотре необходимости дальнейшего использования базы в Александруполисе. Баз выделена греческим правительством администрации Джо Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину.
В ходе брифинга один из журналистов задал вопрос президенту Штатов, знает ли он о планах закрытия базы. В ответ на это американский лидер обратился к министру обороны и повторил то, что тот сказал ему: «Это неправильная история».
«В Александруполисе нет базы США, это греческий объект, к которому США имеют доступ в соответствии с соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве. Он просто служит наземным транспортным узлом, через который американское вооружение поступает в Европу и вывозится из неё», — объяснил затем представитель Пентагона, почему США не имеют права решать вопрос о закрытии или продолжении работы данного объекта.
Напомним, информация о том, что Трамп планирует ликвидировать базу в Греции, откуда поставляют оружие Киеву распространилась в СМИ ранее. А до этого Life.ru сообщал, что польский лидер Анджей Дуда и Дональд Трамп во время встречи обсудили создание на территории Польши военной американской базы «Форт Трамп».
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