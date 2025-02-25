Трамп опроверг сообщения СМИ о планах закрыть базу в Греции

США не намерены закрывать базу в греческом Александруполисе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга, прошедшего после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме.

Ранее газета «Демократия» сообщила, что правительство США якобы отдало распоряжение о пересмотре необходимости дальнейшего использования базы в Александруполисе. Баз выделена греческим правительством администрации Джо Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину.

В ходе брифинга один из журналистов задал вопрос президенту Штатов, знает ли он о планах закрытия базы. В ответ на это американский лидер обратился к министру обороны и повторил то, что тот сказал ему: «Это неправильная история».