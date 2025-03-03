На Украине эффектно взорвался металлургический завод

Украинский паблики сообщают о взрыве на металлургическом заводе «Каметсталь», который находится в Каменском Днепропетровской области. Видео с моментом взрыва разошлось по социальным сетям.

Ранее подполье сообщало об ударах по Киеву. Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по месту скопления украинских военных в городе, а также по комбинату, где производятся детали для беспилотников в Киевской области. Также сегодня стало известно о повреждении предприятия в Кривом Роге Днепропетровской области.