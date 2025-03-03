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3 марта, 11:09

На Украине эффектно взорвался металлургический завод

В Днепропетровской области произошёл взрыв на заводе «Каметсталь»

Украинский паблики сообщают о взрыве на металлургическом заводе «Каметсталь», который находится в Каменском Днепропетровской области. Видео с моментом взрыва разошлось по социальным сетям.

Момент взрыва. Видео © Х / UA__oleg

По данным местных СМИ, на заводе произошёл несчастный случай из-за «нарушений технологического процесса». С прилётом ракет инцидент никак не связывают.

Последствия взрыва. Видео © Х / UA__oleg

Российские бойцы разгромили объекты газопереработки для предприятий ВПК Украины
Российские бойцы разгромили объекты газопереработки для предприятий ВПК Украины

Ранее подполье сообщало об ударах по Киеву. Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по месту скопления украинских военных в городе, а также по комбинату, где производятся детали для беспилотников в Киевской области. Также сегодня стало известно о повреждении предприятия в Кривом Роге Днепропетровской области.

Обложка ©

Х / UA__oleg

Алена Пенчугина
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