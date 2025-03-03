На Украине эффектно взорвался металлургический завод
В Днепропетровской области произошёл взрыв на заводе «Каметсталь»
Украинский паблики сообщают о взрыве на металлургическом заводе «Каметсталь», который находится в Каменском Днепропетровской области. Видео с моментом взрыва разошлось по социальным сетям.
Момент взрыва. Видео © Х / UA__oleg
По данным местных СМИ, на заводе произошёл несчастный случай из-за «нарушений технологического процесса». С прилётом ракет инцидент никак не связывают.
Последствия взрыва. Видео © Х / UA__oleg
Ранее подполье сообщало об ударах по Киеву. Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по месту скопления украинских военных в городе, а также по комбинату, где производятся детали для беспилотников в Киевской области. Также сегодня стало известно о повреждении предприятия в Кривом Роге Днепропетровской области.
Х / UA__oleg