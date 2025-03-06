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Регион
6 марта, 08:16

Мины, снаряды, гранаты: Сотрудники МЧС в ДНР ликвидировали найденные в тайниках боеприпасы

Сотрудники МЧС ликвидировали боеприпасы из тайников в ДНР

Взрыв снаряда. Обложка © VK / МЧС России

Взрыв снаряда. Обложка © VK / МЧС России

Сотрудники МЧС России провели в Донецкой народной республике мероприятия по ликвидации боеприпасов из тайников, которые были обнаруженны в ходе оперативно-следственных действий представителей МВД по ДНР. На место обнаружения схронов прибыли пиротехники, для тщательного обследования местности.

В схронах были найдены различные боеприпасы. Фото © VK / МЧС России

В схронах были найдены различные боеприпасы. Фото © VK / МЧС России

Как сообщили в пресс-службе министерства, всего из тайников было изъято 247 единиц взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийских снарядов, миномётных мины разного калибра, выстрелы к РПГ и ручные гранаты. Боеприпасы были транспортированы на специально оборудованную площадку, где их уничтожили в установленном порядке.

В МЧС подчеркнули, что взаимодействие сотрудников региональных министерств с МВД России будет продолжаться.

Завербованные Украиной шпионки брали компоненты для бомб в тайниках
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Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии из Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с представителями ФСБ обнаружили на территории региона тайник с американским оружием и боеприпасами. Всё найденное в тайниках было передано в Министерство внутренних дел для дальнейших разбирательств.

Ольга Сливченко
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