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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 08:00

«Рыбарь» сообщил о новой фазе контрнаступления ВС РФ в курском приграничье

5 марта в курском приграничье началась новая фаза контрнаступления российских войск. Об этом сообщается в блоге «Рыбарь», основанном российским военблогером Михаилом Звинчуком.

В блоге утверждается, что февраль для ВС РФ на этом участке выдался крайне результативным, но ВСУ, несмотря на неудачи, не отказываются от планов атак по российской территории. На выложенной карте показано, что продвижение Армии России идёт одновременно со стороны посёлков Свердликово, Уланок и Бирюковка.

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Напомним, что потери ВСУ в Курской области пробили знаковый рубеж — 65 тысяч военных. Только за вчера украинские войска лишились более 215 военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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