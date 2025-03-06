«Рыбарь» сообщил о новой фазе контрнаступления ВС РФ в курском приграничье

В блоге утверждается, что февраль для ВС РФ на этом участке выдался крайне результативным, но ВСУ, несмотря на неудачи, не отказываются от планов атак по российской территории. На выложенной карте показано, что продвижение Армии России идёт одновременно со стороны посёлков Свердликово, Уланок и Бирюковка.