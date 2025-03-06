«Мы прах»: Католический священник раскрыл значение чёрного креста на лбу Марко Рубио

Священник Римско-католической церкви святой Екатерины Юрий Дорогин объяснил значение чёрного креста на лбу госсекретаря США Марко Рубио во время прямого эфира. Глава американской дипломатии появился в таком виде перед камерами сразу после мессы в Пепельную среду.

«Это начало Великого поста в католической церкви. Он начинается в среду. И тогда совершается обряд покаяния. Он выражается посыпанием головы пеплом — или пеплом начертается крест на челе, на лбу. В знак покаяния и в память о том, что мы прах и в прах обратимся», — объяснил служитель церкви в беседе с RT.

Дорогин заметил, что в католической традиции это покаяние обращено не только к Богу, но и к людям, перед которыми человек согрешил. Крест означает покаяние и перед собой, поскольку мы должны отвращаться от любого греха, рассказал священник. Он не видит ничего плохого в том, что Марко Рубио предстал с крестом перед камерами. Если он христианин, стесняться своей веры нет никакой необходимости, подытожил священник.