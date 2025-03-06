«Всё сама»: Михалкова рассказала о хрупких женщинах-операторах на киноплощадках

Нехватку мужчин в киноиндустрии заметила актриса Анна Михалкова, заявив, что лишь в цехе осветителей еще сохраняется преобладание сильного пола, тогда как во всех остальных профессиях активно работают женщины. Об этом артистка рассказала порталу «Страсти» во время «Форума в большом городе», организованного VK.

«Сейчас, мне кажется, наступает такое время, когда хочется сказать: Мужчины, где вы? Женщины, дайте дорогу мужчинам. Потому что в связи с тем, что женщина всё может сама – зарабатывать, детей растить – всё есть в интернете, институт семьи как таковой перестал быть нужен. Но я за то, чтобы люди друг друга «нюхали» и пахли друг для друга. Это важная биологическая программа человека», — сказала Михалкова.

Она также отметила, что в киноиндустрии стало много женщин-операторов, которые самостоятельно работают с камерами. Михалкова призналась, что иногда ей стыдно предлагать помощь, когда видит, как они справляются с тяжёлым оборудованием.

«У нас очень много талантливых женщин-операторов. Но когда ты видишь, как они тягают камеру, стесняешься сказать, помочь ли вам. Реалии сейчас такие», — заключила актриса.