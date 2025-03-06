Развожаев: В Севастополе национализировали семь предприятий пособников Киева

В Севастополе национализировали семь предприятий, владельцами которых являются пособники киевского режима. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Сегодня утром на заседании правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе, иностранных», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, рабочая группа Национального антитеррористического комитета (НАК) доказала, что владельцы национализированных предприятий совершали недружественные действия в отношении граждан РФ. Проще сказать — они являются пособниками киевского режима, отметил Развожаев. По словам чиновника, эти лица собирали деньги и спонсировали ВСУ, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского «правозащитного» фонда «Открытый диалог»* (Fundacja Otwarty Dialog*). Через него резиденты Севастополя перевели ВСУ более 520 тысяч долларов.

В результате в имущество Севастополя были включены:

ООО «Завод судовой светотехники «Маяк» ООО «Завод судовой светотехники»; ООО «Плоск»; ООО «Тинос»; ООО «Эксплуатационная организация «Технотрон»; ООО «Центр технической эксплуатации № 1»; Производственный кооператив «КОРПУС».

Кроме того, после инвентаризации имущества ПАО «Севастопольгаз» в собственность города перешли гаражи, котельные и другая инфраструктура.

Также Развожаев перечислил имена пособников киевского режима: Андрей и Ирина Карпенко, Людмила, Пётр, Сергей и Сидония Козловские, Елена Мирошникова (Козловская) и Виктор Мирошников, Наталия Себякина, Ольга и Евгений Рубежные, Владимир Присяжнюк, а также Таисия Украинская.

Ранее в Крыму заявили, что имущество украинских олигархов продадут, а деньги потратят на поддержку бойцов СВО. В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества