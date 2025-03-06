Россиянин убил трёхмесячного сына и соврал, что он подавился насмерть

В Липецке отец разозлился на трёхмесячного сына уронил его на пол, после чего поднял и начал трясти, пока младенец не скончался. Инцидент произошёл летом прошлого года, сейчас следствие завершило расследование и отправило материалы в суд. Об этом сообщает СК по региону.

«По данным следствия, вечером 17 июня 2024 года обвиняемый, находившийся с малолетним сыном, 28.02.2024 года рождения, в комнате общежития в Липецке, в результате неосторожных действий уронил ребёнка с высоты не менее одного метра. Ударившись об пол, мальчик потерял сознание», — говорится в тексте.

Увидев, что сын не шевелится на полу, мужчина пришёл в ещё большую ярость, схватил ребёнка и начал трясти, причинив ему смертельные травмы. Вернувшейся домой жене подозреваемый заявил, что сын «подавился и потерял сознание». Женщина вызвала скорую помощь. Позже эксперты установили, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы. Задержанный отец признался в содеянном. Ему грозит 10 лет тюрьмы по ст.111 УК РФ Ж«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».