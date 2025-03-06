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Регион
6 марта, 09:03

Россиянин убил трёхмесячного сына и соврал, что он подавился насмерть

В Липецке передано в суд дело против отца, убившего трёхмесячного сына

В Липецке отец разозлился на трёхмесячного сына уронил его на пол, после чего поднял и начал трясти, пока младенец не скончался. Инцидент произошёл летом прошлого года, сейчас следствие завершило расследование и отправило материалы в суд. Об этом сообщает СК по региону.

«По данным следствия, вечером 17 июня 2024 года обвиняемый, находившийся с малолетним сыном, 28.02.2024 года рождения, в комнате общежития в Липецке, в результате неосторожных действий уронил ребёнка с высоты не менее одного метра. Ударившись об пол, мальчик потерял сознание», — говорится в тексте.

Увидев, что сын не шевелится на полу, мужчина пришёл в ещё большую ярость, схватил ребёнка и начал трясти, причинив ему смертельные травмы. Вернувшейся домой жене подозреваемый заявил, что сын «подавился и потерял сознание». Женщина вызвала скорую помощь. Позже эксперты установили, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы. Задержанный отец признался в содеянном. Ему грозит 10 лет тюрьмы по ст.111 УК РФ Ж«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

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Ранее сообщалось, что в Нижегородской области житель населённого пункта Шатки убил жену своего сына во время ссоры. Мужчина поссорился со своей снохой и несколько раз ударил её ножом. После этого обвиняемый отсёк женщине голову, та скончалась на месте от полученных травм. Полиция задержала злоумышленника, его заключили под стражу.

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freepik / freepic.diller

Татьяна Миссуми
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