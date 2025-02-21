Стало известно, как пермячка объяснила таксисту перевозку чемодана с телом убитого сына

Обвиняемая в убийстве сына жительница Перми Ирина Шатова расплатилась с таксистом долларами и придумала для него легенду, что якобы в чемодане вещи мужа, в то время как там было тело ребёнка. Об этом стало известно во время судебных слушаний из показаний водителя, которые зачитал прокурор.

«Со мной связались перед заказом, предложив оплатить поездку долларами США, так как нет возможности расплатиться рублями. Также предлагала расплатиться криптовалютой, от этого отказался», — рассказал свидетель.

Шатова оставила чемодан с телом убитого сына у мусорных баков. Но позже спохватилась и решила найти его. Обвиняемая заказала такси и попросила повозить её по городу, чтобы найти чемодан, так как забыла точное место, где бросила его. Водителю женщина заявила, что поругалась с мужем, узнав об измене, собрала его вещи и выбросила, а сейчас, мол, остыла, передумала и хочет вернуть имущество.