Стало известно, как пермячка объяснила таксисту перевозку чемодана с телом убитого сына
Убившая сына пермячка сказала таксисту, что в чемодане вещи неверного мужа
Ирина Шатова. Обложка © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю
Обвиняемая в убийстве сына жительница Перми Ирина Шатова расплатилась с таксистом долларами и придумала для него легенду, что якобы в чемодане вещи мужа, в то время как там было тело ребёнка. Об этом стало известно во время судебных слушаний из показаний водителя, которые зачитал прокурор.
«Со мной связались перед заказом, предложив оплатить поездку долларами США, так как нет возможности расплатиться рублями. Также предлагала расплатиться криптовалютой, от этого отказался», — рассказал свидетель.
Шатова оставила чемодан с телом убитого сына у мусорных баков. Но позже спохватилась и решила найти его. Обвиняемая заказала такси и попросила повозить её по городу, чтобы найти чемодан, так как забыла точное место, где бросила его. Водителю женщина заявила, что поругалась с мужем, узнав об измене, собрала его вещи и выбросила, а сейчас, мол, остыла, передумала и хочет вернуть имущество.
Как пояснил на допросе таксист, он остановил машину у нескольких мусорных контейнеров, но женщина ничего не нашла. Проезжая другую площадку, они заметили полицию у мусорки, тогда Шатова категорически отказалась выходить, якобы передумав искать чемодан, и попросила помочь ей найти гостиницу.
Напомним, что 12 июля 2024 года в Перми случайный прохожий обнаружил на мусорке тело девятилетнего мальчика в чемодане. На нём были колото-резаные раны и следы удушения. Полиция заподозрила его 34-летнюю мать. Позже появилось видео с камер, где Ирина Шатова вечером везёт по улице тот самый чемодан с телом. Женщина сразу была задержана. Сейчас дело рассматривается Пермским краевым судом. Обвиняемая признана вменяемой. По словам Шатовой, она убила сына, потому что на неё якобы давили коллекторы из-за долгов.