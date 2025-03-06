«Пепельная среда»: Богослов раскрыл Life.ru истинное значение креста на лбу Марко Рубио

Богослов, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин в беседе с Life.ru объяснил перформанс, который устроил госсекретарь США Марко Рубио, выйдя в прямой эфир, — на лбу у него красовался пепельный крест. По его словам, всё дело в римско-католическом обряде.

Крест из пепла на лбу — это обычай Римско-католической церкви. Великий пост у них начинается в среду, за сорок дней до Пасхи. Этот день называется у них «Пепельная среда». Люди приходят в церковь, и после мессы священник рисует им крест из пепла на лбу. Это традиционный римско-католический обряд. Александр Дворкин Богослов, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Верующие ходят с этим крестом весь день до вечера. Это означает, что человек церковный римо-католик и собирается в той или иной степени соблюдать Великий пост, добавил Дворкин.

«Правда, у них там очень лёгкие правила Великого поста, но тем не менее таким образом люди показывают свою церковность. И для Марко Рубио это был вполне сознательный шаг, показывающий его приверженность христианским ценностям», — заключил собеседник Life.ru.