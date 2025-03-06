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6 марта, 09:18

«Пепельная среда»: Богослов раскрыл Life.ru истинное значение креста на лбу Марко Рубио

Богослов Дворкин объяснил крест на лбу Марко Рубио римско-католическим обрядом

Марко Рубио с чёрным крестом на лбу. Скриншот видео © Fox News

Марко Рубио с чёрным крестом на лбу. Скриншот видео © Fox News

Богослов, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин в беседе с Life.ru объяснил перформанс, который устроил госсекретарь США Марко Рубио, выйдя в прямой эфир, — на лбу у него красовался пепельный крест. По его словам, всё дело в римско-католическом обряде.

Крест из пепла на лбу — это обычай Римско-католической церкви. Великий пост у них начинается в среду, за сорок дней до Пасхи. Этот день называется у них «Пепельная среда». Люди приходят в церковь, и после мессы священник рисует им крест из пепла на лбу. Это традиционный римско-католический обряд.

Александр Дворкин

Богослов, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Верующие ходят с этим крестом весь день до вечера. Это означает, что человек церковный римо-католик и собирается в той или иной степени соблюдать Великий пост, добавил Дворкин.

«Правда, у них там очень лёгкие правила Великого поста, но тем не менее таким образом люди показывают свою церковность. И для Марко Рубио это был вполне сознательный шаг, показывающий его приверженность христианским ценностям», — заключил собеседник Life.ru.

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Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио появился с крестом на лбу в ходе прямого эфира. Известно, что Рубио является католиком и посещает церковь Маленького Цветка в Корал-Гейблсе, штат Флорида. В своём выступлении на ТВ он обсудил ситуацию на Украине, отметив, что первоначальная схема Киева и администрации Джо Байдена состояла в безусловной поставке оружия Украине в объёме, который она запрашивала. Это, по его словам, не может считаться настоящей стратегией.

Николь Вербер
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