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6 марта, 10:13

Пролежала 6 часов: Туристка найдена мёртвой на пляже в Таиланде

На пляже в Таиланде нашли тело 80-летней канадки, умершей от теплового удара

На пхукетском пляже Ката нашли мёртвой 80-летнюю путешественницу из Канады. Врачи считают причиной смерти тепловой удар, сообщает местная полиция.

Место смерти туристки на пляже на Пхукете. Фото © Karon Police

Место смерти туристки на пляже на Пхукете. Фото © Karon Police

Работники отеля, где она остановилась, видели женщину около 10:20 утра 5 марта в добром здравии. Она направилась на пляж, где её нашли мёртвой в 13:45. На теле — никаких следов физического насилия и прочих признаков насильственной смерти. По предварительному заключению Vachira Phuket Hospital, пенсионерка умерла за 4-6 часов до того, как её обнаружили, что само по себе странно, учитывая сказанное сотрудниками гостиницы.

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Но абсолютную выживаемость туристам на Пхукете не гарантирует даже постоянное нахождение в отеле. К примеру, ранее российский турист умер после 4-дневного запоя в Таиланде, пока его спутница наслаждалась солнцем на пляже, пробовала местную еду и знакомилась с достопримечательностями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sun_Shine

Владимир Озеров
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