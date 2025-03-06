Пролежала 6 часов: Туристка найдена мёртвой на пляже в Таиланде
На пляже в Таиланде нашли тело 80-летней канадки, умершей от теплового удара
На пхукетском пляже Ката нашли мёртвой 80-летнюю путешественницу из Канады. Врачи считают причиной смерти тепловой удар, сообщает местная полиция.
Место смерти туристки на пляже на Пхукете. Фото © Karon Police
Работники отеля, где она остановилась, видели женщину около 10:20 утра 5 марта в добром здравии. Она направилась на пляж, где её нашли мёртвой в 13:45. На теле — никаких следов физического насилия и прочих признаков насильственной смерти. По предварительному заключению Vachira Phuket Hospital, пенсионерка умерла за 4-6 часов до того, как её обнаружили, что само по себе странно, учитывая сказанное сотрудниками гостиницы.
Но абсолютную выживаемость туристам на Пхукете не гарантирует даже постоянное нахождение в отеле. К примеру, ранее российский турист умер после 4-дневного запоя в Таиланде, пока его спутница наслаждалась солнцем на пляже, пробовала местную еду и знакомилась с достопримечательностями.
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