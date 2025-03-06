Пролежала 6 часов: Туристка найдена мёртвой на пляже в Таиланде

Работники отеля, где она остановилась, видели женщину около 10:20 утра 5 марта в добром здравии. Она направилась на пляж, где её нашли мёртвой в 13:45. На теле — никаких следов физического насилия и прочих признаков насильственной смерти. По предварительному заключению Vachira Phuket Hospital, пенсионерка умерла за 4-6 часов до того, как её обнаружили, что само по себе странно, учитывая сказанное сотрудниками гостиницы.