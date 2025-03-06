Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа и цитату Черчилля

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс отправил в отставку посла страны в Великобритании Фила Гоффа после его высказываний, принятых за критику американского президента Дональда Трампа. Слова дипломата расценили как недовольство политикой хозяина Белого дома по сближению с Москвой.

Как сообщает телеканал ABC, верховный комиссар Новой Зеландии Фил Гофф во вторник на лондонском форуме выразил сомнения относительно знания президентом США мировой истории, проведя параллель между его попытками наладить отношения с Россией и действиями Невилла Чемберлена, которого в своё время критиковал Уинстон Черчилль.

«У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, но у вас будет война», — процитировал Гофф слова Черчилля Чемберлену.

После этого посол обратился к министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен, которой задал риторический вопрос о знаниях Трампа в области истории.

«Президент Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет. Но как вы думаете, он действительно понимает историю?» — заявил дипломат.

В официальном заявлении глава МИД Новой Зеландии Питерс выразил «глубокое разочарование» в связи с комментариями Гоффа. Он отметил, что слова дипломата расходятся с точкой зрения правительства страны и, по его мнению, делают дальнейшее пребывание Гоффа на посту верховного комиссара в Лондоне нецелесообразным.