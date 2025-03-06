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6 марта, 10:53

Сестра Евгения Миронова назвала абсолютной неправдой данные о госпитализации актёра

Сестра Евгения Миронова вслед за братом опровергла данные о его госпитализации

Евгений Миронов. Обложка © Агентство «Москва» / Ведяшкин Сергей

Евгений Миронов. Обложка © Агентство «Москва» / Ведяшкин Сергей

Сестра народного артиста России Евгения Миронова Оксана вслед за братом опровергла информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Она назвала сообщения СМИ неправдой.

«Абсолютная неправда. [С Евгением] всё в порядке», – заявила Оксана в комментарии «Абзацу».

Актёр Евгений Миронов рассказал о чек-апе после тревожных вестей о проблемах с сердцем
Актёр Евгений Миронов рассказал о чек-апе после тревожных вестей о проблемах с сердцем

Ранее сегодня сообщалось, что Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Звезда фильма «Время первых» пожаловался врачам на скачки давления и онемение рук. Журналисты писали, что артист провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное обследование.

Андрей Бражников
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