Сестра Евгения Миронова назвала абсолютной неправдой данные о госпитализации актёра
Сестра Евгения Миронова вслед за братом опровергла данные о его госпитализации
Евгений Миронов. Обложка © Агентство «Москва» / Ведяшкин Сергей
Сестра народного артиста России Евгения Миронова Оксана вслед за братом опровергла информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Она назвала сообщения СМИ неправдой.
«Абсолютная неправда. [С Евгением] всё в порядке», – заявила Оксана в комментарии «Абзацу».
Ранее сегодня сообщалось, что Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Звезда фильма «Время первых» пожаловался врачам на скачки давления и онемение рук. Журналисты писали, что артист провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное обследование.