Сестра Евгения Миронова назвала абсолютной неправдой данные о госпитализации актёра

Сестра народного артиста России Евгения Миронова Оксана вслед за братом опровергла информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Она назвала сообщения СМИ неправдой.

«Абсолютная неправда. [С Евгением] всё в порядке» , – заявила Оксана в комментарии «Абзацу».

Актёр Евгений Миронов рассказал о чек-апе после тревожных вестей о проблемах с сердцем

Актёр Евгений Миронов рассказал о чек-апе после тревожных вестей о проблемах с сердцем

Ранее сегодня сообщалось, что Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Звезда фильма «Время первых» пожаловался врачам на скачки давления и онемение рук. Журналисты писали, что артист провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное обследование.