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6 марта, 15:54

«Достаём кошельки»: Мужчин предупредили о повышении цен на цветы к 8 Марта

Флорист Сафронова: Мужчины 8 марта не найдут тюльпаны дешевле 100-120 рублей

В преддверии Международного женского дня цены на самые востребованные цветы в Москве и Подмосковье стремительно растут. По предварительным данным, стоимость одного праздничного букета в канун праздника в среднем возрастает на 15-20%. Сколько придётся отдать за хорошее женское настроение, рассказала интернет-изданию Regions.ru председатель Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Если в обычные дни цена за одну розу колеблется между 120 и 150 рублями, то накануне Международного женского дня эта сумма удваивается. Такая тенденция наблюдается не только в Москве, но и в Подмосковье.

«Тот же тюльпан можно найти за 70-80 рублей в обычный день. В праздник же вы не найдёте тюльпан меньше, чем за 100-120 рублей. Розы тоже подорожают. В любой другой день, конечно, в зависимости от сорта и вида, цена на этот цветок колеблется от 100 до 200 рублей, а 8 марта она достигает 300-500 рублей», — пояснила Сафронова.

Рост цен связан не только с приближением женского дня. В целом стоимость цветов на розничных рынках увеличивается из-за роста закупочных цен и расходов на логистику и транспортировку. Также выросли затраты на упаковку, бумагу и ленты.

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Ранее в Госдуме выдвинули предложение увеличить пошлины на импортные цветы и семена, при этом снизив ставку налога на добавленную стоимость. Депутаты считают, что это поможет удержать цены на букеты в пределах разумного и окажет поддержку российским предпринимателям в цветочной отрасли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / stockfour

Наталья Афонина
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