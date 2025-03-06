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6 марта, 11:22

Стали известны обстоятельства смерти режиссёра фильма «Каникулы президента»

Режиссёр «Каникул президента» Шерстобитов мог умереть из-за проблем с сердцем

Режиссёр фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов. Фото © ГИТР

Режиссёр фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов. Фото © ГИТР

Режиссёр фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов мог умереть из-за проблем с сердцем. Незадолго до смерти 48-летний кинодеятель перенёс операцию и находится в больнице под ИВЛ, рассказали в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР).

«Ему стало плохо, его забрали в НИИ им. Склифосовского. Сделали операцию, он лежал на ИВЛ. <…> Видимо, его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем», — сообщили в пресс-службе в беседе с ТАСС.

После госпитализации Шерстобитов попросил коллег перенести занятия со студентами, которые были запланированы на субботу. Он позвонил из Склифа и обещал провести занятия после выписки из больницы.

Ранее стало известно, что Шерстобитов в пятницу вернулся домой после работы над сериалом «Хоккеймен», но внезапно почувствовал себя плохо. Его семья вызвала скорую помощь, и Илью срочно госпитализировали. Спасти режиссёра врачам не удалось, он умер.

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Андрей Бражников
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