Стали известны обстоятельства смерти режиссёра фильма «Каникулы президента»

Режиссёр фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов мог умереть из-за проблем с сердцем. Незадолго до смерти 48-летний кинодеятель перенёс операцию и находится в больнице под ИВЛ, рассказали в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР).

«Ему стало плохо, его забрали в НИИ им. Склифосовского. Сделали операцию, он лежал на ИВЛ. <…> Видимо, его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем», — сообщили в пресс-службе в беседе с ТАСС.

После госпитализации Шерстобитов попросил коллег перенести занятия со студентами, которые были запланированы на субботу. Он позвонил из Склифа и обещал провести занятия после выписки из больницы.