Минобороны РФ: Более 170 военных и танк потеряли ВСУ в Курской области за сутки

За последние сутки ВСУ потеряли в Курской области более 170 военных. Об этом 6 марта сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

Также противник лишился пяти орудий полевой артиллерии, четырёх пунктов управления БпЛА, миномёта, инженерной машины разграждения и восьми автомобилей.

Общие потери ВСУ в Курской области по данным на 6 марта. Обложка © Telegram / Минобороны России

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области составляют более 65230 военных, 385 танков, 296 БМП, 256 БТР, 2133 ББМ, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и 7 MLRS американского производства), 25 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники (в том числе 21 инженерная машина разграждения, одна установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину) и 2315 автомобилей,