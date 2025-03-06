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6 марта, 11:31

Минобороны подало иск на разработчика систем ПВО и ЗРК «Алмаз»

Иск Министерства обороны России о взыскании порядка 110,77 миллиона рублей с производителя систем противовоздушной обороны (ПВО) ПАО «Научно-производственное объединение (НПО) «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Это следует из картотеки дел.

Уточняется, что иск поступил в суд 4 марта. К рассмотрению он пока не принят. Подробности дела не разглашаются.

НПО «Алмаз» (ранее Конструкторское бюро №1) входит в концерн «Алмаз-Антей». Компания специализируется на разработке ЗРК и ПВО. Так, она поставляет ВС РФ ЗРК серии «С»: С-300 «Фаворит», С-350, С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей».

Минобороны предъявило шесть исков разработчику снарядов НИМИ им. Бахирева
Минобороны предъявило шесть исков разработчику снарядов НИМИ им. Бахирева

Ранее Минобороны подало в суд на инженера из Рязани из-за метода «‎пеленгации целей». Мужчина заявил, что не знал об иске, пока ему не начали звонить журналисты.

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ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов

Никита Никонов
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