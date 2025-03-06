Российский хоккейный клуб заложил 15 авто, машины для заливки льда и даже медиакуб

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы заложил 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и даже медиакуб. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая 2025 года — в этот момент завершится розыгрыш Кубка Гагарина и сезон КХЛ. В списке заложенного имущества:

— четыре автомобиля Toyota Land Cruiser; — машины Toyota Avensis и Toyota Corolla; — автобусы Scania и Yutong; — два автобуса Mersedes-Benz Tourismo; — два автомобиля Citroen; — автомобиль Ford и фургон «Газель-Next»; — два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni; — медиакуб; — программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени; — ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов.