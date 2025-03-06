Российский хоккейный клуб заложил 15 авто, машины для заливки льда и даже медиакуб
SHOT: ХК «Салават Юлаев» заложил 15 авто, машины для заливки льда и медиакуб
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы заложил 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и даже медиакуб. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая 2025 года — в этот момент завершится розыгрыш Кубка Гагарина и сезон КХЛ. В списке заложенного имущества:
— четыре автомобиля Toyota Land Cruiser;
— машины Toyota Avensis и Toyota Corolla;
— автобусы Scania и Yutong;
— два автобуса Mersedes-Benz Tourismo;
— два автомобиля Citroen;
— автомобиль Ford и фургон «Газель-Next»;
— два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni;
— медиакуб;
— программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени;
— ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов.
В прошлом году у «Салавата Юлаева» неоднократно находили долги, включая по зарплате. Позднее в клубе сообщали, что выплачивали все обязательства, в том числе на сумму 1,2 миллиарда рублей. В этом сезоне команда идёт на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ИТАР-ТАСС / Андрей Старостин