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6 марта, 11:30

Российский хоккейный клуб заложил 15 авто, машины для заливки льда и даже медиакуб

SHOT: ХК «Салават Юлаев» заложил 15 авто, машины для заливки льда и медиакуб

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы заложил 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и даже медиакуб. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая 2025 года — в этот момент завершится розыгрыш Кубка Гагарина и сезон КХЛ. В списке заложенного имущества:

— четыре автомобиля Toyota Land Cruiser;

— машины Toyota Avensis и Toyota Corolla;

— автобусы Scania и Yutong;

— два автобуса Mersedes-Benz Tourismo;

— два автомобиля Citroen;

— автомобиль Ford и фургон «Газель-Next»;

— два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni;

— медиакуб;

— программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени;

— ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов.

В прошлом году у «Салавата Юлаева» неоднократно находили долги, включая по зарплате. Позднее в клубе сообщали, что выплачивали все обязательства, в том числе на сумму 1,2 миллиарда рублей. В этом сезоне команда идёт на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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ИТАР-ТАСС / Андрей Старостин

Никита Никонов
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