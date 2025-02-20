Бешеные автомобили-«призраки» «Анжи» насобирали 500 штрафов на 13 млн рублей
SHOT: 500 штрафов на 13 млн рублей висят на авто закрытого три года ФК «Анжи»
Дагестану угрожает автомобили-«призраки» — бешеные машины закрывшегося три года назад ФК «Анжи» летают по дорогам и насобирали 500 штрафов на 13 с лишним миллионов рублей, за которые никто не собирается платить. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, за жёлто-зелёными закреплены два автомобиля — Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Сейчас на них висит 494 штрафа на общую сумму 13 094 821 рубль. Кто гоняет на авто по дорогам Дагестана и других регионов — неизвестно. Автомобиль по-прежнему оформлен на футбольный клуб, хотя в 2022 году было объявлено о его закрытии. Его владельцем по документам считается бизнесмен Осман Кадиев.
К тому же у «Анжи» накопилась задолженность перед налоговой на сумму 2 766 00 млн рублей и судебные издержки — на 11 786 000 рублей (предварительно, штрафы за неуплату пени). Руководство клуба уже объявляло о его закрытии в 2022 году из-за долга Российскому футбольному союзу (РФС) в размере 45 млн рублей. Но 1 сентября 2024 года было объявлено о возрождении «орлов». Тогда же Осман Кадиев передал владельцам нового клуба права на использование бренда «Анжи». Сейчас команда играет в Любительской лиге Дагестана, а в этом году сыграет на профессиональном уровне: клуб будет выступать в Третьем дивизионе.
ТАСС / Алексей Белкин