Бешеные автомобили-«призраки» «Анжи» насобирали 500 штрафов на 13 млн рублей

Дагестану угрожает автомобили-«призраки» — бешеные машины закрывшегося три года назад ФК «Анжи» летают по дорогам и насобирали 500 штрафов на 13 с лишним миллионов рублей, за которые никто не собирается платить. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, за жёлто-зелёными закреплены два автомобиля — Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Сейчас на них висит 494 штрафа на общую сумму 13 094 821 рубль. Кто гоняет на авто по дорогам Дагестана и других регионов — неизвестно. Автомобиль по-прежнему оформлен на футбольный клуб, хотя в 2022 году было объявлено о его закрытии. Его владельцем по документам считается бизнесмен Осман Кадиев.