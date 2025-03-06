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6 марта, 11:57

Камера наблюдения сняла последние секунды жизни водителя на МКАД

Водителю Lada Largus стало плохо за рулём, и он протаранил автомобиль на 35-м километре МКАД. Мужчина умер, несмотря на помощь врачей, сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

ДТП на 35-м километре МКАД. Видео © Telegram / «СпецДорПроект»

«Неуправляемая машина на МКАД. Стало плохо за рулем. И так бывает», — сказано в сообщении.

Камера наблюдения на дороге сняла агонию водителя. На кадрах видно, как неуправляемая машина Lada Largus медленно едет по дороге, меняя направление после столкновений с другими авто и ограждением. Машина сбивает с дороги грузовик и продолжает движение, а затем останавливается от очередного удара об отбойник. Оказалось, что водителю стало плохо за рулём, его отвезли в реанимацию, но спасти не смогли.

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Обложка ©

Telegram / «СпецДорПроект»

Андрей Бражников
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