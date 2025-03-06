Камера наблюдения сняла последние секунды жизни водителя на МКАД
Водителю Lada Largus стало плохо за рулём, и он протаранил автомобиль на 35-м километре МКАД. Мужчина умер, несмотря на помощь врачей, сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».
ДТП на 35-м километре МКАД. Видео © Telegram / «СпецДорПроект»
«Неуправляемая машина на МКАД. Стало плохо за рулем. И так бывает», — сказано в сообщении.
Камера наблюдения на дороге сняла агонию водителя. На кадрах видно, как неуправляемая машина Lada Largus медленно едет по дороге, меняя направление после столкновений с другими авто и ограждением. Машина сбивает с дороги грузовик и продолжает движение, а затем останавливается от очередного удара об отбойник. Оказалось, что водителю стало плохо за рулём, его отвезли в реанимацию, но спасти не смогли.
Ранее в Краснодаре в ДТП с участием трёх иномарок погибли три человека. Один пассажир попал в больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Telegram / «СпецДорПроект»