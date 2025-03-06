«Укрываются в «норках»: Командир штурмовиков раскрыл секрет удачного штурма опорника ВСУ

Одна из стратегий опытного российского штурмовика — это постоянная смена маршрута, когда операция требует нескольких подходов. Такая работа позволяет атаковать врага неожиданно, также улучшается эффективность, если в это время действуют отвлекающие силы. Об этом в интервью сайту MK.ru рассказал командир мотострелковой роты старший лейтенант Юрий Митяев.

Боец уверен, что значительные успехи на фронте достигаются малыми группами. В настоящее время основная задача – контролировать воздушное пространство. Если раньше можно было атаковать большими силами, то теперь требуется действовать осторожнее. Противник активно использует беспилотники, и чем меньше участников в атаке, тем выше шанс остаться незамеченными.

В подразделении Митяева есть не только пехота, но и специалисты по беспилотным летательным аппаратам, артиллерия и танки, которые активно участвуют в решении сложных задач в зависимости от условий.

«Например, нам встречается сильно укреплённый опорный пункт, который физически мы не возьмём. Откатываемся чуть назад, вызываем подмогу. Тогда миномёты и «стволка» (ствольная артиллерия) работают по заданным координатам. Прочищают нам путь. А нам уже нужно закрепиться, нейтрализовать тех, кто остался», — рассказывает штурмовик.