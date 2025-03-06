Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 16:04

«Укрываются в «норках»: Командир штурмовиков раскрыл секрет удачного штурма опорника ВСУ

Штурмовик Митяев назвал главные правила удачного штурма опорного пункта ВСУ

Одна из стратегий опытного российского штурмовика — это постоянная смена маршрута, когда операция требует нескольких подходов. Такая работа позволяет атаковать врага неожиданно, также улучшается эффективность, если в это время действуют отвлекающие силы. Об этом в интервью сайту MK.ru рассказал командир мотострелковой роты старший лейтенант Юрий Митяев.

Боец уверен, что значительные успехи на фронте достигаются малыми группами. В настоящее время основная задача – контролировать воздушное пространство. Если раньше можно было атаковать большими силами, то теперь требуется действовать осторожнее. Противник активно использует беспилотники, и чем меньше участников в атаке, тем выше шанс остаться незамеченными.

В подразделении Митяева есть не только пехота, но и специалисты по беспилотным летательным аппаратам, артиллерия и танки, которые активно участвуют в решении сложных задач в зависимости от условий.

«Например, нам встречается сильно укреплённый опорный пункт, который физически мы не возьмём. Откатываемся чуть назад, вызываем подмогу. Тогда миномёты и «стволка» (ствольная артиллерия) работают по заданным координатам. Прочищают нам путь. А нам уже нужно закрепиться, нейтрализовать тех, кто остался», — рассказывает штурмовик.

Российский боец рассказал, как десант ВСУ «голосует ногами» при встрече с нашими штурмовиками
Российский боец рассказал, как десант ВСУ «голосует ногами» при встрече с нашими штурмовиками

Ранее Life.ru рассказывал о новой тактике, которую применяют российские бойцы в зоне СВО. Военнослужащие теперь берут в наступательные операции FPV-дроны. Такая система помогает операторам, находящимся в тылу, быстрее поражать цели перед пехотой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar