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Регион
6 марта, 13:25

В МВД заявили, что штрафов за превышение средней скорости не будет

В Министерстве внутренних дел России опровергли информацию о введении штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. Граждан призвали доверять только проверенной информации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что позиция ведомства остаётся неизменной.

«Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии Министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остаётся неизменной», написала она в своём телеграм-канале.

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Напоминаем, что в некоторых пабликах и группах появились сообщения о якобы рассматриваемом МВД России вопросе о внедрении системы штрафов за превышение средней скорости на определенных участках дороги. Подтверждения их сообщения так и не нашлось.

Кстати, про штрафы. Ранее Life.ru рассказывал, что камеры на дорогах зафиксировали 49 нарушений ПДД у фигуриста Ильи Авербуха. Он успел совершить их за 64 дня 2025 года. Наиболее распространённые нарушения Авербуха — превышение скорости, игнорирование разметки и неоплата парковки.

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freepik

Полина Никифорова
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