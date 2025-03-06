В МВД заявили, что штрафов за превышение средней скорости не будет

В Министерстве внутренних дел России опровергли информацию о введении штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. Граждан призвали доверять только проверенной информации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что позиция ведомства остаётся неизменной.

«Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии Министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остаётся неизменной», — написала она в своём телеграм-канале.

Напоминаем, что в некоторых пабликах и группах появились сообщения о якобы рассматриваемом МВД России вопросе о внедрении системы штрафов за превышение средней скорости на определенных участках дороги. Подтверждения их сообщения так и не нашлось.