Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Штрафы за антисанитарию в квартирах могут вырасти в десятки раз. Роспотребнадзор поддержал законопроект, который увеличивает штрафы для физических лиц до 25 тыс. рублей, а для юридических — до 500 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».

Сейчас штрафы за такие нарушения составляют всего 500-1500 рублей для граждан и 10-20 тыс. рублей для организаций. В Роспотребнадзоре считают, что такие суммы, не менявшиеся с 2008 года, не стимулируют соблюдение санитарных норм.