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5 марта, 01:09

Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

В России могут увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Обложка © freepik

В России могут увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Обложка © freepik

Штрафы за антисанитарию в квартирах могут вырасти в десятки раз. Роспотребнадзор поддержал законопроект, который увеличивает штрафы для физических лиц до 25 тыс. рублей, а для юридических — до 500 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».

Сейчас штрафы за такие нарушения составляют всего 500-1500 рублей для граждан и 10-20 тыс. рублей для организаций. В Роспотребнадзоре считают, что такие суммы, не менявшиеся с 2008 года, не стимулируют соблюдение санитарных норм.

Также планируется вернуть норму об изъятии жилья, если штрафы не помогут справиться с проблемой. Об этом рассказал зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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Ранее в СМИ появилась информация о росте штрафов за неправильно установленную дверь. По мнению специалистов, открываемая наружу дверь мешает эвакуации при пожарной тревоге. Однако в Госдуме опровергли эту информацию.

Артём Гапоненко
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