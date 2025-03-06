Владелец рассказал о подмосковном острове, который продаёт за 1 млрд рублей

Остров, который продают в Подмосковье за один миллиард рублей, имеет недооценённый потенциал, не замеченный другими бизнесменами. На его территории могут реализовать грандиозный проект. Владелец объекта рассказал интернет-изданию Regions.ru, что остров — это исключение за счёт своих уникальных природных и инженерных характеристик, которые выделяют его среди остальных площадей в Московской области.

«Природа предусмотрела отделение участка от большой земли водой, создавая естественную защиту и уединение. Конструктивные особенности позволяют тут развиваться судоходству, открываются перспективы для развития яхт-клуба и водного транспорта. Это пространство для масштабных идей — таких земель с аналогичными характеристиками в регионе просто не существует», — подчеркнул предприниматель.

Он считает, что этот остров является настоящей уникальностью. Его потенциал подтверждён экспертами в области девелопмента, которые рассматривали различные варианты его использования. Покупая территорию, инвестор получит возможность не только вложить средства, но и создать новый центр притяжения для Московского региона и всей России, уверен продавец.

«Это приведёт к созданию новых рабочих мест и развитию местной экономики. У острова отличная логистика: он находится вблизи аэропорта Жуковский, к нему ведут удобные транспортные развязки, а водные маршруты позволяют добраться сюда на лодке из центра Москвы всего за 25 минут»,— добавил владелец острова.