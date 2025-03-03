В Подмосковье на продажу выставили целый остров за 1 млрд рублей
Filatoff Inc: В Подмосковье выставили на продажу остров 66,8 га за 1 млрд рублей
В Московской области выставили на продажу остров площадью 66,8 га за 1 миллиард рублей. Территория находится в 40 километрах от столицы, между посёлками Софьино и Тимонино в Раменском районе. Об этом сообщил главный специалист по недвижимости газеты «Ведомости» Антон Филатов в соцсетях.
На острове предлагают построить элитный коттеджный посёлок с ориентировочным количеством домов около 50. Также есть возможность создания собственного яхт-клуба, причалов для яхт и хаусботов, обустройства природного пруда и даже строительства маяка. Предполагаемая чистая прибыль от реализации данного проекта, как ожидается, может превысить 12,5 миллиарда рублей.
Уже проявили интерес к острову и потенциальные покупатели. В частности, ди-джеи радиостанции «Максимум» предложили использовать данную территорию для проведения крупного рок-фестиваля. Однако возникает ряд вопросов, касающихся транспортной доступности, организации зрительской зоны и решения других организационных моментов.
Ранее Life.ru рассказывал, что за такую сумму в Подмосковье можно приобрести замок Пугачёвой и Галкина*. Особняк уехавшей из России звёздной пары в подмосковной деревне Грязь начали готовить к продаже. Однако местные жители предлагают уничтожить резиденцию взрывом. Снос замка Пугачёвой обойдётся в 40 миллионов рублей.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Kandinsky 3.1 / Life.ru