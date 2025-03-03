В Подмосковье на продажу выставили целый остров за 1 млрд рублей

В Московской области выставили на продажу остров площадью 66,8 га за 1 миллиард рублей. Территория находится в 40 километрах от столицы, между посёлками Софьино и Тимонино в Раменском районе. Об этом сообщил главный специалист по недвижимости газеты «Ведомости» Антон Филатов в соцсетях.

На острове предлагают построить элитный коттеджный посёлок с ориентировочным количеством домов около 50. Также есть возможность создания собственного яхт-клуба, причалов для яхт и хаусботов, обустройства природного пруда и даже строительства маяка. Предполагаемая чистая прибыль от реализации данного проекта, как ожидается, может превысить 12,5 миллиарда рублей.

Уже проявили интерес к острову и потенциальные покупатели. В частности, ди-джеи радиостанции «Максимум» предложили использовать данную территорию для проведения крупного рок-фестиваля. Однако возникает ряд вопросов, касающихся транспортной доступности, организации зрительской зоны и решения других организационных моментов.