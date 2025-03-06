Life.ru публикует видео с места взрыва банкомата в ТЦ на севере Москвы
Появилось видео с места взрыва банкомата в ТРЦ «Свиблово» в Москве
Сегодня, 6 марта, на севере Москвы прогремел взрыв в банкомате Газпромбанка в ТРЦ «Свиблово». Life.ru публикует видео с места инцидента.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте взрыва в банкомате в Москве. Видео © Life.ru
На кадрах видно, что сотрудники правоохранители органов огородили территорию. На фото изнутри можно увидеть, что взрыв был достаточно мощный — купюроприёмник банкомата разрушен.
Напомним, ранее в московском ТРЦ «Свиблово» на улице Снежная на севере города в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло во время попытка ограбления. Обстоятельства инцидента выясняются под контролем прокуратуры.
Telegram / Прокуратура Москвы