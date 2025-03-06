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6 марта, 14:15

Задержан подрывник банкомата на севере Москвы. Он использовал петарды

В Москве задержали 20-летнего подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово»

Место подрыва банкомата в ТРЦ «Свиблово». Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Место подрыва банкомата в ТРЦ «Свиблово». Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве задержали мужчину, который подорвал банкомат в ТРЦ «Свиблово» на севере столицы. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, подрывника взяли в его квартире на Енисейской улицы. Известно, что он использовал три петарды, чтобы устроить взрыв. Сейчас 20-летний задержанный находится на допросе, его мотивы выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Life.ru публикует видео с места взрыва банкомата в ТЦ на севере Москвы
Life.ru публикует видео с места взрыва банкомата в ТЦ на севере Москвы

Напомним, ранее в московском ТРЦ «Свиблово» на улице Снежная на севере города в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. Сообщалось, это произошло во время попытки ограбления. Также, по одной из версии, злоумышленник действовал по указке украинских мошенников.

Никита Никонов
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