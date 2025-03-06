Задержан подрывник банкомата на севере Москвы. Он использовал петарды
В Москве задержали 20-летнего подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово»
Место подрыва банкомата в ТРЦ «Свиблово». Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве задержали мужчину, который подорвал банкомат в ТРЦ «Свиблово» на севере столицы. Об этом сообщает SHOT.
Как пишет телеграм-канал, подрывника взяли в его квартире на Енисейской улицы. Известно, что он использовал три петарды, чтобы устроить взрыв. Сейчас 20-летний задержанный находится на допросе, его мотивы выясняются. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее в московском ТРЦ «Свиблово» на улице Снежная на севере города в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. Сообщалось, это произошло во время попытки ограбления. Также, по одной из версии, злоумышленник действовал по указке украинских мошенников.