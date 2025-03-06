Роспатент дал SHAMAN полгода пояснить заявку на регистрацию бренда «Я РУССКИЙ»
После экспертизы товарного знака «Я РУССКИЙ» Роспатент дал певцу SHAMAN шесть месяцев для предоставления ведомству пояснений и комментария по заявке на регистрацию бренда. Окончательное решение будет принято только после предоставления артистом запрошенной информации, отметили в пресс-службе Роспатента.
«По вышеуказанным заявкам была проведена экспертиза заявленного обозначения. Результаты экспертизы и предварительные выводы были направлены в адрес заявителя. Ему предоставляется шесть месяцев для представления своих пояснений и комментариев относительно выводов экспертизы. После поступления доводов заявителя будет принято окончательное решение по заявкам», — цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, вчера SHAMAN заявил, что Роспатент отказал ему в регистрации товарного знака «Я РУССКИЙ», и признался, что всё это время добавился регистрации бренда ради того, чтобы защитить россиян. Певец объяснил, что недобросовестные дельцы могли использовать фразу для продажи гражданам нашей страны некачественных товаров, которые могли быть опасны для здоровья. Теперь, по его словам, товарный знак не достанется никому. Судя по ответу Роспатента, окончательного отказа пока всё же не было. Звёздный адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru оценил шансы популярного певца зарегистрировать бренд и назвал три обстоятельства, которые могут ему помешать.
Life.ru