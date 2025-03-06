Роспатент дал SHAMAN полгода пояснить заявку на регистрацию бренда «Я РУССКИЙ»

После экспертизы товарного знака «Я РУССКИЙ» Роспатент дал певцу SHAMAN шесть месяцев для предоставления ведомству пояснений и комментария по заявке на регистрацию бренда. Окончательное решение будет принято только после предоставления артистом запрошенной информации, отметили в пресс-службе Роспатента.

«По вышеуказанным заявкам была проведена экспертиза заявленного обозначения. Результаты экспертизы и предварительные выводы были направлены в адрес заявителя. Ему предоставляется шесть месяцев для представления своих пояснений и комментариев относительно выводов экспертизы. После поступления доводов заявителя будет принято окончательное решение по заявкам», — цитирует сообщение РИА «Новости».