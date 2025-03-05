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5 марта, 17:30

«Принял на себя весь огонь»: SHAMAN высказался после неудачи с регистрацией бренда «Я РУССКИЙ»

SHAMAN объяснил попытки регистрации бренда «Я РУССКИЙ» защитой россиян

Певец SHAMAN объяснил свои попытки зарегистрировать бренд «Я РУССКИЙ» стремлением защитить россиян от недобросовестных предпринимателей и некачественных товаров. Об этом артист рассказал в личном телеграм-канале.

«Роспатент отказал SHAMAN в регистрации бренда «Я РУССКИЙ». Я изначально понимал, что регистрация бренда «Я РУССКИЙ» невозможна! Но я сознательно пошёл на риски и принял на себя весь огонь общественного мнения. Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание»,написал он.

По словам SHAMAN, множество его личных недоброжелателей и акул крупного бизнеса стремились распространять под таким товарным знаком спиртные напитки, интимные игрушки и прочий «ширпотреб» сомнительного качества, который мог бы нанести вред здоровью россиян. А отказ Роспатента гарантирует, что название хита певца не достанется никому. Дронов добавил, что скандал, который на эту тему «раздули средства массовой информации» сослужит ему добрую службу и каждый гражданин России будет в курсе, что никому не позволено регистрировать и использовать сакральную в народе фразу «Я РУССКИЙ».

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Напомним, SHAMAN направлял в Роспатент две заявки на регистрацию бренда «Я РУССКИЙ». Сообщалось, что он хотел продавать под таким товарным знаком алкоголь, косметические принадлежности и секс-игрушки. Общественная реакция на это оказалось негативной и артист был вынужден объясниться. Впрочем, общественные активисты продолжили выступать против его инициативы. А в ноябре минувшего года стало известно, что в конкуренцию с Дроновым за название бренда вступил костромской депутат.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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