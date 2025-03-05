«Принял на себя весь огонь»: SHAMAN высказался после неудачи с регистрацией бренда «Я РУССКИЙ»

«Роспатент отказал SHAMAN в регистрации бренда «Я РУССКИЙ». Я изначально понимал, что регистрация бренда «Я РУССКИЙ» невозможна! Но я сознательно пошёл на риски и принял на себя весь огонь общественного мнения. Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание», — написал он.

По словам SHAMAN, множество его личных недоброжелателей и акул крупного бизнеса стремились распространять под таким товарным знаком спиртные напитки, интимные игрушки и прочий «ширпотреб» сомнительного качества, который мог бы нанести вред здоровью россиян. А отказ Роспатента гарантирует, что название хита певца не достанется никому. Дронов добавил, что скандал, который на эту тему «раздули средства массовой информации» сослужит ему добрую службу и каждый гражданин России будет в курсе, что никому не позволено регистрировать и использовать сакральную в народе фразу «Я РУССКИЙ».