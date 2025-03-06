В Волгоградской области на обочине дороги обнаружили свалку гробов

Около дороги в городе Волжский Волгоградской области обнаружили свалку пустых гробов. Кто их выбросил, пока неизвестно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сотрудники контрольного управления администрации выявили факт выброса гробов на территории города. По факту вызвали полицию», — рассказали в мэрии города.

Правоохранители пока произошедшее не комментировали.