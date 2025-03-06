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6 марта, 15:44

В Волгоградской области на обочине дороги обнаружили свалку гробов

Около дороги в городе Волжский Волгоградской области обнаружили свалку пустых гробов. Кто их выбросил, пока неизвестно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сотрудники контрольного управления администрации выявили факт выброса гробов на территории города. По факту вызвали полицию», — рассказали в мэрии города.

Правоохранители пока произошедшее не комментировали.

Выяснилось, откуда в жилом дворе в Люблино каждую ночь появляются таинственные гробы
Выяснилось, откуда в жилом дворе в Люблино каждую ночь появляются таинственные гробы

А ранее в Барнауле на городской свалке водитель грузовика обнаружил два раскрытых гроба. Вокруг них лежали искусственные цветы.

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Life.ru

Полина Никифорова
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