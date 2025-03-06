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Регион
6 марта, 16:11

В США заявили о необходимости перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона

Келлог заявил, что США и РФ должны пересмотреть свои отношения ради мира

Ради завершения вооружённого конфликта на Украине Россия и США должны перезагрузить свои отношения. Изоляция от Москвы больше не является хорошей стратегией, заявил советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

«Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом. <...> Подход президента Трампа <...> основан на осознании того, что Соединённым Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией», — заявил Келлог.

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что конфликт с Россией больше не может продолжать никто — ни Америка, ни Украина, ни Европа. Он также подчеркнул, что Киеву стоит сосредоточиться на практических шагах, а не на громких заявлениях.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
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