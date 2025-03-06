В США заявили о необходимости перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона

Ради завершения вооружённого конфликта на Украине Россия и США должны перезагрузить свои отношения. Изоляция от Москвы больше не является хорошей стратегией, заявил советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

«Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом. <...> Подход президента Трампа <...> основан на осознании того, что Соединённым Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией», — заявил Келлог.