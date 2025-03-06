Ознакомился с разработками и возложил цветы: Белоусов посетил ядерный центр в Сарове

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил с рабочей поездкой город Саров Нижегородской области, где осмотрел ряд структурных подразделений Российского федерального ядерного центра и ознакомился с разработками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов посетил Саров. Видео © Telegram / Минобороны России

Главе российского оборонного ведомства рассказали о деятельности ядерного центра, где научные сотрудники проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками. Также Белоусов посетил лазерный полигон и экспериментальную площадку Центра.

«Министру обороны РФ представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники», — сказано в сообщении Минобороны.

В завершение рабочей поездки Министр обороны провёл совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и представителями военного управления. Министр высоко оценил работу Центра и выразил уверенность в скором поступлении новых разработок на вооружение военного ведомства.

Белоусов прибыл на возложение цветов. Фото © Telegram / Минобороны России

Также Белоусов возложил цветы к памятнику основателю Центра Юлию Харитону.