Ознакомился с разработками и возложил цветы: Белоусов посетил ядерный центр в Сарове
МО: Белоусов приехал с рабочим визитом в ядерный центр в Сарове
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил с рабочей поездкой город Саров Нижегородской области, где осмотрел ряд структурных подразделений Российского федерального ядерного центра и ознакомился с разработками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов посетил Саров. Видео © Telegram / Минобороны России
Главе российского оборонного ведомства рассказали о деятельности ядерного центра, где научные сотрудники проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками. Также Белоусов посетил лазерный полигон и экспериментальную площадку Центра.
«Министру обороны РФ представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники», — сказано в сообщении Минобороны.
В завершение рабочей поездки Министр обороны провёл совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и представителями военного управления. Министр высоко оценил работу Центра и выразил уверенность в скором поступлении новых разработок на вооружение военного ведомства.
Белоусов прибыл на возложение цветов. Фото © Telegram / Минобороны России
Также Белоусов возложил цветы к памятнику основателю Центра Юлию Харитону.
Ранее сообщалось, что разработчики из Самары представили беспилотник, практически полностью собранный из отечественных комплектующих. Дрон-камикадзе получил название «Буревестник».
Telegram / Минобороны России