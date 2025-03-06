«Происходит точечная настройка»: Эксперты ЭИСИ обсудили новации в закон о МСУ

6 марта Экспертный институт социальных исследований на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня» провёл круглый стол по теме «Новации в муниципальном самоуправлении в России». Эксперты обсудили законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который накануне в третьем чтении приняла Госдума.

Ключевая цель принятого законопроекта – обеспечить полноценное оперативное и стратегическое взаимодействие всех трех уровней: центр – регионы – муниципальные образования, отметил на старте дискуссии Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ. Работа над законопроектом велась по поручению президента РФ Владимира Путина и с целью раскрытия потенциала Конституции с учётом поправок, принятых на общенародном голосовании в 2020 году.

О масштабах проделанной работы рассказал соавтор законопроекта, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, с момента подготовки и принятия законопроекта в первом чтении в 2021 году, над ним работали представители ГД, Совета Федерации, Администрации Президента РФ и Правительства. Велось тщательное обсуждение законопроекта с представителями региональных и муниципальных властей.

«Мы рассмотрели почти тысячу поправок. Это связано с тем, что было много повторяющихся предложений. <...> Был запрос на то, чтобы в тех субъектах, где применяется двухуровневая система, была возможность её сохранить. Мы это сделали, предоставив [регионам] такое право. С другой стороны, организацию деятельности также нужно было прописать, и мы это сделали, при этом предоставив субъектам право внести изменения в свои законодательные акты», — подчеркнул политолог.

В свою очередь председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов подчеркнул, что результатом проделанной над законопроектом масштабной работы стала максимальная гибкость правового регулирования и учет самых разных предложений органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, со стороны конкретных граждан, жителей городов и сел.

«Мы можем твёрдо сказать, что никакой муниципальной революции не происходит, то есть сохраняется преемственность с теми правовыми нормами, которые уже доказали свою эффективность. Происходит точечная настройка. Причём в субъектах федерации, в конкретных регионах моделей будет множество. Они будут учитывать особенности территориальной доступности власти, те особенности оказания услуг, которые связаны с тем, как живут люди на местах», — уверен Андрей Максимов.

Законопроект разрабатывался с учётом мнений большого количества заинтересованных сторон и субъектов, его поддержал предыдущий спикер, глава округа Муром, член Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Евгений Рычков.

«Главная концептуальная особенность законопроекта заключается в том, что окончательное решение о модели работы местного управления отдано на уровень субъекта федерации. Это позволяет учитывать все нюансы и особенности и позволяет выстроить систему работы, адаптированную к конкретной территории с учётом всех необходимых факторов. <...> Можно сказать, если бы закон приняли раньше, было бы даже лучше», — отметил эксперт.

Тему работы в муниципалитетах продолжил глава администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области, председатель Совета (Ассоциации) муниципальных образований Калужской области Егор Вирков. Он остановился на муниципальном опыте Калужской области, где ещё несколько лет назад было принято решение о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления. И такой опыт спикер считает успешным.

«Закон нужный и долгожданный. Мы несколько лет назад приняли у себя решение идти к одноуровневой системе. Когда у нас в районе 18 поселений, четыре городских и 14 сельских поселений, а в сельских поселениях 250 жителей, но семь депутатов — у них человеческого ресурса не хватает, чтобы даже часть своих полномочий исполнить для людей. Это стало причиной перехода к одноуровневой системе», — подчеркнул Вирков.

Модель регионального и муниципального развития в масштабах такой огромной страны, как Россия, не может быть универсальной, поэтому принятый законопроект учитывает географические, экономические, национальные и культурные особенности каждого региона. Большинство субъектов уже перешли на одноуровневую модель и успешно её применяют, рассказала директор департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына. Она подсчитала, что на одноуровневую модель полностью перешли более 20 регионов, ещё 25 субъектов планируют полный переход, а другие 25 — частичный.

«Выделю ключевые преимущества перехода, которые муниципалитеты называют позитивными практиками. Среди них — улучшение управляемости ресурсами и полномочиями, консолидация финансовых ресурсов и экономия бюджетных средств. Это также повышает обоснованность получения субсидий и упрощает участие в государственных программах национальных проектов», — отметила Дарья Кислицына.

Кроме того, переход на одноуровневую систему местного самоуправления снижает расходы муниципалитетов. Так, по приведённым спикером данным, расходы на функционирование глав муниципальных образований в среднем сократились на 52%, на функционирование представительных органов — более чем на 30%, а на функционирование местных администраций — практически на 15%.

«При этом рост совокупных доходов местных бюджетов по преобразованным муниципальным образованиям в среднем составил более 27%. Крайне важно продолжать процесс обмена опытом для самих муниципалитетов, чтобы заимствовать лучшие практики тех, кто уже перешёл на эту систему», — считает Кислицына.

Подробнее на полномочиях органов местного самоуправления остановилась доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Разумова. По её мнению, в законе соблюдён баланс между полномочиями органов местного самоуправления и полномочиями субъекта федерации.

Среди этих полномочий эксперт выделила три группы: Первая группа — это непосредственные полномочия органов местного самоуправления, неотъемлемые полномочия. Они не могут быть переданы для осуществления органам государственной власти субъекта.

Вторая группа — это те полномочия, которые являются полномочиями органов местного самоуправления, но при этом могут быть перераспределены для осуществления на уровень субъектов Российской Федерации. К таким полномочиям относятся, например, структуры, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, то есть организация теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения территории.

Третья группа — это те полномочия, которые в принципе должны реализовываться на уровне регионов, но при этом субъект может их перераспределить в сторону муниципальных органов власти.

«На мой взгляд, такое распределение поможет обеспечить баланс полномочий между уровнем субъекта и уровнем местного самоуправления, ведь окончательное решение о перераспределении полномочий будет принимать именно субъект», — отметила Екатерина Разумова.

Сейчас происходит выстраивание эффективного взаимодействия между всеми уровнями власти, все принятые изменения были логичными и понятными, продолжила дискуссию политолог, эксперт ЭИСИ Наталья Линдигрин.

«Местное самоуправление должно опираться на существующий опыт. Сейчас такая возможность есть. Коллеги говорили, что многие регионы перешли или находятся в процессе перехода на одноуровневую систему. Это делает систему более понятной и эффективной. Когда самоуправление и реальная власть становятся ближе к народу, это облегчает связь с людьми, исключая промежуточные звенья, которые могут тормозить исполнение решений», — сказала Линдигрин.