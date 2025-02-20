Эксперты ЭИСИ: За время СВО ни одна цель Запада против России не была достигнута

В начале дискуссии политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что специальная военная операция открыла новый этап в истории России и всего мира, стала кульминацией в противостоянии нашей страны со всем коллективным Западом. В этом противостоянии Россия борется за право развиваться как суверенное государство и вынуждена защищать суверенитет и русскоязычное население исторических регионов с оружием в руках.

С началом СВО наша страна оказалась вовлечена Украиной и Западом в гибридную войну, которая ведется одновременно по трем направлениям. Первое направление – это «горячая» военная фаза конфликта на линии боевого соприкосновения. Второе – экономическая война, цель которой разорвать экономику страны на части. И третье – информационно-психологическая или когнитивная война.

«Россия успешно защищает свой суверенитет, выдерживая удары гибридной войны благодаря уверенной политике Президента и мерам Правительства. Консолидация общества и понимание общих целей позволяют стране двигаться вперёд и укреплять свой суверенитет», – подчеркнул модератор.

Высокий уровень поддержки специальной военной операции населением сохраняется все три года, отметил в своем выступлении генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он представил доклад «Три года СВО: "Война миров"». По данным социологии, россияне не просто декларируют поддержку СВО на словах, они активно помогают рублем и делом: не иссякает поток добровольцев-контрактников, идущих на фронт, помощь военным, жителям новых и прифронтовых территорий стала новой социальной нормой. Так, 67% россиян в конце 2024 г. заявляли о том, что они помогают военным и жителям новых регионов.*









«Российское государство, насколько это возможно, избегает логики тотальной войны. Удалось избежать полной мобилизации и введения военного положения в стране, экономику не перевели на военные рельсы, жизнь страны совсем не похожа на военный лагерь», – отметил Валерий Федоров.

При этом расчет Запада на делегитимацию российской власти не оправдался. Беспрецедентно высокий уровень поддержки Владимира Путина на выборах Президента в марте 2024 г. подтвердил его мандат на достижение целей СВО. Несмотря на турбулентность, политическая система страны не только сохранила устойчивость, но и укрепилась. Маркером послужил синхронный рост рейтингов всех государственных институтов в начале СВО и их сохранение на высоком уровне по сей день.

«Сплочение вокруг флага, о котором говорили в начале СВО как о кратковременном, переросло в устойчивое явление. 76% россиян высказывают одобрение деятельности Президента. 58% считают, что СВО сплотила Россию», – рассказал Валерий Федоров.

Говоря об эффекте от экономических санкций, введенных против России, Валерий Федоров отметил, что процесс адаптации к новым условиям и давлению прошел достаточно быстро и эффективно. Более того, за три года СВО выросло и количество граждан, считающих российское общество справедливым, в том числе с экономической точки зрения.

Государство сохранило «ориентир на человека». Люди, их благополучие остались главной ценностью для государства, и это хорошо рефлексируется населением. Сохраняются и работают социальные, семейные, программы. За три года процент людей, которые считают, что российское общество устроено справедливо вырос до 47%. При этом, 60% россиян отмечают, что государство стало уделять больше внимания программам поддержки рождаемости и семьи генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров

Он отметил, что за три года изменились и требования к элите. Усилился запрос на патриотизм, на обновление элиты, на её «очищение». Появился запрос на героев, на образцы, которым можно было бы подражать. 92% считают себя патриотами – это беспрецедентный для истории показатель. Гордость за страну испытывают 80% респондентов.

«Самая главная победа, которую современная Россия одержала в трёхлетнем противостоянии с западными странами – это обретение себя, укрепление российской идентичности, самоуважения, закрепление статуса России как одного из ключевых международных игроков», – заключил Валерий Федоров.

Россия побеждает на военном направлении, подчеркнул заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Мы должны понимать, что вооружённое противостояние у нас происходит не с Украиной, а с НАТО и Западом в целом. Если бы это касалось только украинских войск, их вооружений и тех вещей, которые им достались после Советского Союза, это противостояние закончилось бы ещё в апреле 2022 года. Россия сумела выстоять в противостоянии со всем коллективным Западом в условиях вооруженного конфликта на Украине депутат Госдумы Олег Матвейчев

Российский военно-промышленный комплекс смог адаптироваться к условиям ведения современной войны, чего нельзя сказать об Украине. Судя по недавней риторике Трампа, в ближайшие годы Украина не может рассчитывать на помощь США.

«Украина фактически исчерпала все свои военные и людские ресурсы. Запасы вооружений в Европе истощены, и даже если бы они сейчас задействовали свои производственные мощности, их не хватит для восполнения того, что гибнет на Украине. То есть вооружение иссякло, и оно будет продолжать иссякать», – заключил депутат.

Россия успешно противостоит санкциям и экономическому давлению, при этом экономика динамично развивается, а все социальные обязательства выполняются, отметила руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

Наша страна действительно стала одной из передовых, а по части отдельных показателей – самой передовой экономикой Европы. Реальный рост ВВП за прошлый год составил более 4% <…> Развивается импортозамещение в гражданской сфере, в фармакологии. Успешно работает платежная система МИР, действует проект "Сделано в России", объединяющий локальные суббренды. При этом, государство выполняет все соцобязательства и наращивает помощь участникам СВО, их семьям, для которых запущены многочисленные меры поддержки б=

Все три года специальной военной операции граждане России подвергаются серьёзному психологическому давлению, продолжил Александр Асафов. Однако настроения в обществе и данные социологии доказывают: граждане доверяют власти и лично Президенту, боевой дух армии остается высоким, а уровень протестной активности ниже, чем был до СВО.

«Составной частью гибридной войны, в которой мы сейчас находимся, является информационно-психологическое война. И у нее есть три цели: это дискредитация военно-политического руководства страны, деморализация населения и деморализация армии. Эти цели по задумке противника должны привести к общей деморализации страны. Однако это не оказало существенного влияния на социальное самочувствие России. Ни одна из целей информационно-психологической войны не была достигнута», – подчеркнул Асафов.

Россия смогла изменить мир, сделать его многополярным, продолжил политолог Николай Миронов. При этом ни о какой изоляции России не может быть и речи.

«У Запада не получилась ни идеологическая, ни смысловая изоляция России. Крестовый поход Запада не удался. Действия нашей страны в специальной военной операции выглядят гораздо убедительнее, чем все действия Запада. Мы отстаиваем право на комфортное и легитимное существование суверенных цивилизаций и государств».

То, что сегодня происходит в отношениях США и России, учитывая недавние переговоры, по мнению политолога, — логичное следствие того, что Россия если не выиграла все три войны, то смогла удержать свои позиции и продолжить развитие. Поэтому Соединенные Штаты первыми с приходом Трампа заговорили о мире в западном полушарии.