Главу Южной Осетии Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали в клиническую больницу Владикавказа с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает SHOT.

Согласно информации от наших коллег, 44-летний Алан Гаглоев почувствовал себя плохо сегодня около 14:50 в Цхинвале и был срочно госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе. В настоящее время Алан Гаглоев находится на медицинском обследовании.