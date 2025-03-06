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6 марта, 16:24

Главу Южной Осетии Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали в клиническую больницу Владикавказа с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает SHOT.

Согласно информации от наших коллег, 44-летний Алан Гаглоев почувствовал себя плохо сегодня около 14:50 в Цхинвале и был срочно госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе. В настоящее время Алан Гаглоев находится на медицинском обследовании.

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Ранее Life.ru сообщал, о том что российского актёра Евгения Миронова доставили в больницу в Москве из-за проблем с сердцем. Артист сам обратился за медицинской помощью с жалобами на внезапно ухудшившееся самочувствие, скачущее давление и онемевшие руки.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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