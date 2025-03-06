Главу Южной Осетии Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали в клиническую больницу Владикавказа с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает SHOT.
Согласно информации от наших коллег, 44-летний Алан Гаглоев почувствовал себя плохо сегодня около 14:50 в Цхинвале и был срочно госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе. В настоящее время Алан Гаглоев находится на медицинском обследовании.
Ранее Life.ru сообщал, о том что российского актёра Евгения Миронова доставили в больницу в Москве из-за проблем с сердцем. Артист сам обратился за медицинской помощью с жалобами на внезапно ухудшившееся самочувствие, скачущее давление и онемевшие руки.
ТАСС / Валерий Шарифулин